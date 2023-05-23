"مذكرة تحقيق وتقرير طبي".. تفاصيل اتهام مذيعة لصبية تعدوا على نجلها داخل ناد شهير بالدقي

حررت الإعلامية شاهيناز جاويش محضرا بقسم شرطة الدقي، وأرفقت به تقريرا طبيا، ادعت فيه تعرض نجلها الذي يدعى "يوسف علي" ويبلغ من العمر 11 سنة، لإصابة بمناطق مختلفة في أنحاء جسده، وذلك على خلفية اعتداء 3 أطفال عليه بالضرب داخل نادي الصيد.

وثبت بالتقرير الطبي تعرض نجلها لكدمات سطحية متفرقة بالركبتين والذراعين، وسحجات في الركبتين وخدوش بالوجه والكفين.

وعن تفاصيل البلاغ قالت الإعلامية أنه تم الاعتداء على نجلها يوسف داخل نادي الصيد موضحة " اللي حصل إن ابني اتكاتروا عليه أكتر من ٩ أولاد أكبر منه بسنتين على الأقل سنهم يدي من ١٣-١٤ سنة في الملعب الكبير.. لمجرد إنه وقع ناحية ما بيلعبوا في الجزء بتاعهم لإصابته في ركبته ومش قادر يقوم.. راح جاى ولد يدعى ( عمرو ح.ر.ر ) بيقوله قوم من هنا "يلااا "فابني بيقوله انت مش شايف إني متصاب وبعدين أنت بتتكلم كده ليه قام اللي اسمه (عمرو ) ضاربه في رجله وبيقوله "قوم إتصاب في حتة تانية ".

وأضافت، "راح ابني قام ورد الضربة في رجل الولد راح الولد اللي اسمه عمرو زقه بايده في وشه راح جاىب صاحبه من ورا ابني اسمه ( آسر م.ع ) جايب ابني من شعره من وراه وكعبله ووقعه في الأرض ووضربه في ضهره.. راح جاى التالت اسمه (محمد و.ج.ع ) ضاربه في بطنه وواتكاتروا عليه الـ٣ بالبوكسات في وشه و كل جسمه و طبعا باقي الشلة جات وأصبحت معركة".

قائلة إن نجلها يوسف بطل تايكوندو واخد مركز أول بطولة جمهورية وبطولة سكندريات للتايكوندو ٢٠٢٣.