بايدن يهدد باستخدام حق الفيتو ضد برنامج الحزب الجمهوري الساعي لمنع الإعفاءات من القروض الطلابية

هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين باستخدام حق النقض ″الفيتو″، ضد مشروع قانون يقوده الجمهوريون في مجلس النواب من شأنه منع إدارة بايدن من إدارة برنامج الإعفاءات من القروض الطلابية.

وفي بيان رسمي نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أعرب البيت الأبيض عن مخاوفه من قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على خطة الإعفاءات لقروض الطلاب، والتي توفر ما يصل إلى 20 ألف دولار كإغاثة لملايين من المقترضين من الطلاب المؤهلين.

وقالت الإدارة "هذا القرار محاولة غير مسبوقة لتقويض انتعاشنا الاقتصادي التاريخي وسيحرم أكثر من 40 مليون أمريكي مجتهد من الإعفاء من ديون الطلاب التي تشتد الحاجة إليها"، مضيفة أن الرئيس بايدن سيستخدم حق النقض ضد هذا الإجراء إذا حدث ذلك.

كما حذر البيت الأبيض من أن إلغاء برنامج إعفاء قروض الطلاب من شأنه أن يضر بشكل غير متناسب بأمريكيين الطبقة الوسطى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يذهب ما يقرب من 90 في المائة من إعفاء الطلاب من الديون إلى الأفراد الذين يكسبون أقل من 75000 دولار سنويًا.

وقال البيت الأبيض: "يجب أن يكون الأمريكيون قادرين على الحصول على مساحة أكبر قليلًا للتنفس أثناء تعافيهم من الضغوط الاقتصادية المرتبطة بوباء كوفيد-19".

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على القرار ومن المتوقع أن يصوت الجمهوريون لصالحه، لكن يواجه مشروع القانون مصيرا أقل تأكيدا بكثير في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

قرار مجلس النواب هو أحدث تهديد لبرنامج الإعفاء من القروض الطلابية لبايدن، والذي كان قرارًا سياسيًا مميزًا حقق وعدًا كبيرًا في الحملة الانتخابية.

كما من المتوقع أن تحكم المحكمة العليا في شرعية البرنامج في الأشهر المقبلة بعد رفع دعوى قضائية من قبل المدعين العامين الجمهوريين.