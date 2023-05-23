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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية عشرة  منتصف الليل بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.
ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت قد أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20-25 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

اعادة فتح ميناء نويبع الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح هيئة موانئ البحر الاحمر