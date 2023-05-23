ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غاب فعاد غريقا.. دفن جثة شاب كانت طافية بنهر النيل بالحوامدية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

"لم يكن يدور بخلدهم بعد أن أبلغوا عن تغيبه، أن يستقبلوه جثة هامدة قد مات غريقا"، صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب كانت طافية فوق نهر النيل بالحوامدية، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفه التشريحية للجثه لبيان سبب الوفاة.
تلقى المقدم عبدالباقي أمين رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بوجود جثة لشاب طافيه بنهر النيل بمنطقة الشيخ عتمان بالحوامدية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى ونجحت القوات في انتشال الجثة وتبين انه لشاب يدعى "جمال ز" فى العقد الثانى من العمر وتبين أنه مبلغ بتغيبه وجري نقل الجثة  إلي ثلاجة المستشفي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جثة شاب طافية بنهر النيل الحوامدية غرق شاب