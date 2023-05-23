غاب فعاد غريقا.. دفن جثة شاب كانت طافية بنهر النيل بالحوامدية

"لم يكن يدور بخلدهم بعد أن أبلغوا عن تغيبه، أن يستقبلوه جثة هامدة قد مات غريقا"، صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب كانت طافية فوق نهر النيل بالحوامدية، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفه التشريحية للجثه لبيان سبب الوفاة.

تلقى المقدم عبدالباقي أمين رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بوجود جثة لشاب طافيه بنهر النيل بمنطقة الشيخ عتمان بالحوامدية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى ونجحت القوات في انتشال الجثة وتبين انه لشاب يدعى "جمال ز" فى العقد الثانى من العمر وتبين أنه مبلغ بتغيبه وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.