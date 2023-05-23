تركيا.. تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة في قهرمان مرعش

سجلت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر الإثنين في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وبحسب بيان إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) وقعت الهزة على الساعة 06:19 مساء ﺃمس الاثنين بالتوقيت المحلي في قضاء غوكسون.

وأضافت أن الهزة وقعت على عمق 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

يذكر أن زلزالين بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة على مقياس ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل توفي أكثر من 57 ألف شخص في البلدين.