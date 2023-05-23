المغرب يدين إقدام عضو في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى

أدان المغرب بشدة إقدام عضو في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام جديد للمسجد الأقصى.

وقال وزير الشؤون الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، إن المملكة المغربية، تدين بشدة إقدام عضو في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام جديد لحرمة المسجد الأقصى أمس، مضيفا أن هذه التصرفات "أصبحت تتكرر بشكل مستفز ".

وأوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، بالعاصمة المغربية الرباط، أن المغرب يدعو إلى الوقف الفوري لكل الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.

وأضاف أن هناك إجماعا دوليا على رفض مثل هذه التصرفات والانتهاكات للقدس المحتلة والمجسد الأقصى على الخصوص، "لما يترتب عن ذلك من تأجيج للأوضاع وتقويض لجهود التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن التأثير السلبي لمثل هذه التصرفات على كل فرص السلام بالمنطقة".