بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في تعاملات ،أمس الإثنين، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.04 %، عند 10.760,76 نقطة.

فقد سجل مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة ربحاً بنسبة 0.01 % ليستقر عند 870,03 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، تقدماً بنسبة 0.15 % بمجموع 804,28 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.3 % بمجموع 9.870,56 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 25 نحو مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 557 مليار درهم مغربي.