انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة التصويرية لحريق نشب داخل مزرعة أشجار بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكذا ورفع الآثار المادية ل لحريق لمعرفة سبب اندلاعه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحريات أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، ولا شبهة جنائية في إضرامه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مزرعة أشجار بطريق مصر إسكندرية الصحراوي قبل الطريق الدائري اتجاه الرماية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمزرعة أشجار علي مساحة 20 فدانا جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.