ضبط شقة سكنية تدار ناديًا صحيًا بدون ترخيص في العجوزة

شن حي العجوزة اليوم الإثنين حملة مكبرة برئاسة اللواء ياسر مدين رئيس الحي وأحمد خضر نائب رئيس الحي وعدد من إدارات الحى الإشغالات والتنظيم ورخص المحلات وشرطة المرافق وأثناء مرور الحملة تم رصد شقة سكنية بشارع النبوى المهندس بالعجوزة تدار ناديا صحيا للتدليك بدون ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة تغير الاستخدام بالتحويل من سكني إلى تجاري، بالإضافة أن المدلكات كانت من الشابات، حيث تم ضبط حالة تدليك لرجل شبه عارٍ الجسد و تدار الشقة دعارة .

وعند دخول الحملة إلى الشقة المذكورة، ارتبك جميع من في المكان من الشابات والرجال، وتلعثمت ألسنتهم من هول الصدمة، كما قامت بعضهن بالبكاء في حالة توسل للخروج من تلك المشكلة التي ظهروا عليها وتمكن حى العجوزة من اتخاذ إجراء وتفريغ المكان من محتوياته وهو من أقوى مراكز المساج بالعجوزة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة شن حملات مستمرة لضبط المحال التجارية والأماكن التي تقوم بتغيير النشاط من سكني إلى تجاري والتصدي لها بالغلق والتشميع.