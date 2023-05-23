3 قرارات من النيابة بشأن مصرع عاملين داخل بالوعة صرف صحي بالجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثامين عاملين لقوا مصرعهم بعدما سقطوا في بالوعة صرف صحى بمنطقة عزبة أبو راضية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وقد طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بإستدعاء عدد من شهود العيان لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد إدعاء سقوط عاملين داخل بالوعة صرف صحى بمنطقة عزبة أبو أرضية من شارع شهداء مكة بنزلة الأشطر بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، ونجحت القوات في انتشال الجثتين وجرى نقلهما إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.