رئيس حزب العدل يتقدم بطلب إحاطة بشأن هروب لاعب منتخب المصارعة

تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة بشأن هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة أحمد بغدودة.

وقال إمام في طلب الإحاطة: "المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة بشأن واقعة هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة أحمد بغدودة بعد تحقيقه ميدالية فضية في بطولة إفريقيا المقامة في تونس، ولم تكن هذه هي واقعة الهروب الأولى للاعبين، فقد حدثت من قبل بهروب محمد عصام، وأحمد حسن بوشا، وطارق عبد السلام، ويعتبر تكرار هذه الوقائع تأكيدا على فشل الوزارة وفشل سياستها في تقدير ودعم اللاعبين والموهوبين معنويا وماديا، خاصة داخل اتحاد المصارعة المصري".

وتابع: "وعلى ذلك نرجو إحاطتنا بأسباب تكرار هذه الوقائع والاجراءات التي تتبعها الوزارة لمنع تكرارها، والتي يدل تكرارها على عدم اهتمام الوزارة بالتزاماتها السياسية والتنظيمية لدعم ورعاية الموهبين رياضيا".