أزمة تواجه المنتخب الأول.. واتحاد الكرة يخاطب «الكاف» بتأجيل موعد مباراة غينيا في التصفيات

يواجه اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أزمة جديدة بسبب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى المصري والوداد المغربى.

وفاز الفريق الأحمر على الترجى التونسى فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، وتأهل إلى المباراة النهائية ليواجه الوداد المغربى فى نهائى ذهاب وعودة فى يومى 4 يونيو بالقاهرة و11 من الشهر ذاته فى المغرب.

وتأتى هنا الأزمة لأن المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، سيخوض مباراة رسمية أمام غينيا يوم 14 من الشهر ذاته فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويعتمد منتخب مصر على لاعبى الأهلى بشكل أساسى فى صفوف المنتخب الوطنى، ولن يتنازل عنهم فى كل المباريات، ولكن هنا الأمر يختلف لأن اللاعبين سيخوضون مباراة قوية مع فريقهم وهى مباراة نهائى القارة السمراء، لذلك استقر اتحاد الكرة المصرى على التواصل مع الاتحاد الأفريقى «كاف» من أجل تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة من أجل تحقيق مبدأ العدالة والتكافؤ.

ويتتظر مسئولو المنتخب واتحاد الكرة رد الكاف والاتحاد الغينى من أجل تأجيل المباراة وتجنب الأزمات لبدء الاستعدادات النهائية التى سوف تترتب على موعد مباراة المنتخب الغينى.

وعلمت «البوابة» من مصدر خاص بالجهاز الفنى للفراعنة، أن فيتوريا بدأ فى وضع خطة بديلة، وذلك تحسبا لرفض الكاف بتأجيل المباراة لمدة لا تقل عن 24 ساعة، وذلك لتجنب أى نوع من الأزمات أيضا خلال معسكر الفراعنة.

وأضاف المصدر، خلال تصريحاته، أن الخطة البديلة للبرتغالى عدم الاعتماد بشكل أساسى على لاعبى الأهلى فى هذه المباراة، خاصة أنه يمتلك عناصر كثيرة قوية خلال قائمته الذى سيعلن عنها قبل المعسكر بأيام، وسيتم الاعتماد عليهم كبدلاء فى الضرورة فقط، بالإضافة إلى أن المباراة فى صالح الفراعنة نسبيا، لأن المنتخب الغينى متوسط نسبيا فى تصنيفات القوة لمنتخبات القارة الأفريقية.

وتابع، بأن فيتوريا قرر فى خطته إراحة لاعبى الأهلى بعد انضمامهم إلى معسكر المنتخب من التدريبات العنيفة والاكتفاء بعمليات الاستشفاء بسبب ضغط مباريات فرقهم فى البطولات المحلية والأفريقية، ولتجنب الإجهاد والإصابات لأى لاعب منهم خلال معسكر الفراعنة.

واختتم المصدر، أن منتخب مصر يسعى لخوض مباراة ودية لكنه ينتظر موعد مباراة غينيا النهائى لحسم اسم المنتخب الذى سيواجهه، وكذلك موعد ومكان المباراة، التى سيتم بناء كل تفاصيل المعسكر عليه.

فى سياق متصل، حدثت أزمة أيضا مع المنتخب الوطنى الأوليمبى، بقيادة البرازيلى ميكالى وهى استبعاد منتخب الجابون ودخول الكاميرون بديل له فى بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، وبعد أن كان المنتخب الأوليمبى بدأ استعداداته وتحضيراته بدراسة منتخب الجابون، سيتم تغيير كل الاستعدادات كاملة استعدادا لمواجهة الكاميرون.

وكلف البرازيلى ميكالى الجهاز الإدارى للمنتخب بقيادة محمود حرب فى تجهيز تسجيلات لمنتخب الكاميرون، والذى قرر الاتحاد الأفريقى كاف إشراكه فى بطولة أمم أفريقيا بدلا من منتخب الجابون. ويرغب جهاز المنتخب الأوليمبى فى مشاهدة تسجيلات للمباريات التى خاضها منتخب الكاميرون.