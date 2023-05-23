قبل انطلاقه.. الميركاتو الصيفي يشتعل في أوروبا.. الدوري السعودي الأعلى.. ريال مدريد يتمسك بهدفه.. و«كين» بديل «ماني» في البايرن

بدأ الميركاتو الصيفى مبكرا، داخل أروقة الأندية الأوروبية بعدما ظهرت ملامح أبرز الصفقات التي من المنتظر أن تتهافت عليها الأندية الكبرى، والأندية السعودية التى أظهرت شراستها فى التعاقدات بالآونة الأخيرة.

وظهر اسم أكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفى القادم، قد أشارت التقارير إلى رحيلهم عن أنديتهم فى الفترة القادمة، يأتى أبرزهم نيمار دا سيلفا، وليونيل ميسى، وساديو مانى وهارى كين.

وتسعى العديد من الأندية الكبرى لضم العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخلت الأندية السعودية بقوة فى الميركاتو.

وجاء اسم نيمار دا سيلفا من ضمن أبرز الأسماء، المتوقع رحيلها عن الدورى الفرنسى فى الميركاتو الصيفى الحالى، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى 2025.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة باريس ترغب في التخلص من نيمار بسبب إصاباته المتكرره وراتبه العالى.

ويعتبر نادى مانشستر يونايتد حسبما كشفت التقارير، هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع نيمار خلال الميركاتو الصيفي، وبترحيب من اللاعب.

الأرجنتينى ليونيل ميسي، الاسم الذى هز عرش الكرة العالمية، والذى أصبح رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مؤكدا لا محاله، بعد أزمته الأخيرة مع إدارة بى أس جى والتي ترتب عليها إيقافه لمدة أسبوعين، وتقدم على إثرها باعتذار. ويعد الدورى السعودى هو أبرز الأسماء المطروحه أمام البرغوث الأرجنتينى، فى المرحلة المقبلة، والتى يصعب لأى ناد آخر منافستها، بعدما تقدم الهلال بعرض 400 مليون يورو كراتب سنوي لضمه. كما دخل الفريق الكاتالونى برشلونة الإسباني في المفاوضات من أجل استعادته بعد عامين من رحيله فقط، كما أعلن رئيس النادى فى إحدى لقاءاته، بالإضافة إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وحسبما أكدت العديد من التقارير أن الأرجنتيني ليونيل ميسي اقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الهلال، وتمت العقود بالفعل.

وكشفت صحيفة "تيليجراف"، أن المملكة العربية السعودية تحاول إقناع ميسي باتباع كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، أعطاءه أعلى أجرا على الإطلاق في تاريخ كرة القدم العالمية. وأكدت الصحيفة أنه حال موافقة ميسي على الانتقال للدوري السعودي، سيحصل ميسي على راتب قيمته 320 مليون جنيه إسترليني سنويا بما يعادل 400 مليون يورو، وهو تقريبا ضعف راتب رونالدو البالغ 165 مليون جنيه إسترليني مع النصر.

وبالانتقال إلى الصفقات المتاحة بالدورى الإنجليزى، أصبح هاري كين قائد توتنهام ضمن اهتمامات عدة أندية كبرى، يأتي على رأسها بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد.

وأصبح رحيل الهداف الإنجليزي بنسبة كبيرة الصيف المقبل، بعدما استجابت إدارة توتنهام لرغبة اللاعب في الرحيل، لكنه يتطلع للحصول على 100 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله.

وفى الفترة الأخيرة اشتعل الصراع من جديد بين الأندية الكبرى كما حدث من موسم مضى على النرويجى إرلينج هالاند، الآن يشتعل على جود بيلينجهام، صانع ألعاب بروسيا دورتموند الألماني، قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 19 عاما، يعد هدفا رئيسيا لناديي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، لكن فريقه يرغب في تحقيق أكبر استفادة مالية من رحيله، والتى تقدم بها "الميرينجي" مقابل 150 مليون يورو. ساديو ماني محبوب القارة السمراء، بات من المؤكد رحيله عن بايرن ميونيخ الألماني، بعد أزمته الأخيرة مع زميله ليروي ساني، فضلا عن ابتعاده عن المشاركة الأساسية، وإصابته التى أبعدته عن التواجد الدائم.

وكشفت بعض التقارير الإنجليزية أن نادي تشيلسي مهتم بضم ساديو ماني، نظرا لخبراته الكبيرة في الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول وساوثهامبتون.