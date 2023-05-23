فاركو يوافق على انتقال عبدالله بكري للأهلي

وتألق بكري بشكل لافت للنظر خلال الموسم الجاري بقميص نادي فاركو وكان اللاعب لديه رغبة مبدئية في الانتقال للأهلي ويتبقى فقط موقف كولر.

وقالت مصادر لـ"البوابة" إن عبدالله بكري يرحب بفكرة الانتقال لصفوف النادي الأهلي حال تلقيه عرضا رسميا من المارد الأحمر.

ويستعد نادي فاركو لمواجهة نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز والتي تقام اليوم الثلاثاء.

وجه طارق العشري المدير الفني لفاركو تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة سموحة، مشددا على ضرورة تخطيها لاستعادة نغمة تصحيح مسار الفريق البرتقالى فى جدول الدوري.

ويعكف طارق العشرى، المدير الفني لفاركو، على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة طلائع الجيش بالدوري التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق وذلك لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة سموحة بالدوري.

ويعمل طارق العشري على دراسة مباريات سموحة بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري بحثا عن انتصار جديد.

وتعادل فاركو مع الطلائع بالظهور الأخير للدوري بهدفين لكل فريق، تقدم الطلائع مبكرا بعد مرور دقيقتين عن طريق النيجيري بول جوليوس الذي تعرض للطرد في الدقيقة 36، وذلك بعد 3 دقائق فقط من تعادل فاركو بهدف عبد الله بكري.

وعاد طلائع الجيش للتقدم بهدف محمد فتح الله في الدقيقة 67، لكن عمرو جمال سجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90.

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفا لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشري فاركو فى 15 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين فقط وحصد 24 نقطة.

ففى المباراة الأولى لطارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر.

قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبيا ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبيا مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبيا مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبيا مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس وأخيرا تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق.