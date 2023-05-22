التعادل السلبي يحسم لقاء المقاولون والطلائع في الدوري

سيطر التعادل السلبي علي مباراة فريق المقاولون العرب وطلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأثنين، علي ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 29 في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41نقطة بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25، بينما الطلائع ارتفع رصيده الي 26 نقطة حيث يتواجد فى المركز قبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى.