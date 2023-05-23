نجوم منسيون.. «الاهتمام» يُطلب أحيانًا.. فنانون يشتكون «التجاهل».. مروة عبدالمنعم آخرهم.. لطفي لبيب يُعاتب محمد هنيدي وكريم عبدالعزيز.. ومها أحمد تُهاجم أحمد السقا

المثل الشعبى يقول «البعيد عن العين بعيد عن القلب»، وفى الوسط الفنى يكون البعيد عن أضواء وفلاشات الكاميرات، بعيد عن القلب، فبعد آخر تصريحات للفنانة مروة عبدالمنعم تجاه النجم تامر حسنى، وبكائها وتعليقها على عدم وقوفه إلى جانبها فى ابتعادها عن الوسط وما مرت به من أيام صعبة على حد وصفها، يفتح الباب لملف تجاهل أصدقاء المهنة والعمر بعضهم البعض حال المرور بظرف يجبرك عن الابتعاد عن عدسات المصورين، وتصدر أغلفة الصحف والمجلات.

وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز أسماء الفنانين الذين عاتبوا رفقاء العمر من أبناء المهنة بعد التخلى عنهم:

مروة عبدالمنعم

بعد بكاء الفنانة مروة عبدالمنعم، أثناء استضافتها فى برنامج «قعدة ستات»، حيث وصفت ما مرت به من ضغوط وصعوبات كبيرة، وأنها تتعجب كيف استطاعت أن تمر كل تلك الأيام فى تربية الأبناء وهى وحيدة.

وعاتبت «عبدالمنعم» الفنان تامر حسنى، على عدم وقوفه بجانبها، وعدم سؤاله عنها ولا حتى بمجرد رسالة على الهاتف.

وتابعت: «رغم إن أنا وقت أزمته فى موضوع الخدمة العسكرية وقفت جنبه وكنت معاه وكنت بروحله، أنا استنيت منه يكون موجود بحكم العيش والملح والعشرة فى الشغل حتى».

وشاركت مروة عبد المنعم، النجم تامر حسنى فى سلسلة أفلام «عمرو وسلمى»، والمفارقة أن أبرز الأدوار بينهما كانت بشخصية الأصدقاء الأنتيم.





مروة عبدالمنعم

لطفى لبيب

ظهر النجم القدير لطفى لبيب فى برنامج «أنا والقناع» فى شهر رمضان الماضي، بعد ابتعاده عن المشاركات الفنية منذ فترة بسبب حالته الصحية وظروف المرض.

وعاتب «لبيب» النجمين محمد هنيدى وكريم عبدالعزيز، على عدم السؤال عنه وزيارته منذ ابتعاده رغم كثرة الأعمال بينهما.

وتابع «لبيب»: «بتبقى مكالمة كل فين وفين، وهنجيلك نقعد معاك أكيد وقريب، ومبيحصلش ولا حد جالى وأنا زعلان منهم جدًا».

شارك الفنان لطفى لبيب، مع الفنان محمد هنيدى الكثير من الأعمال أبرزها «جاءنا البيان التالى، يا أنا يا خالتى، عندليب الدقى»، كما شارك الفنان كريم عبد العزيز فى الكثير من الأعمال منها «الباشا تلميذ، فى محطة مصر، حرامية فى تايلاند».



لطفى لبيب







مها أحمد

نشرت الفنانة مها أحمد، منشورًا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تُهاجم فيه الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، وقت عرض مسلسل «نسل الأغراب»، ووصفتهم أنهم يُخدمون على بطلة العمل الفنانة مى عمر، زوجة المخرج محمد سامى، مخرج العمل.

المرحلة الثانية ظهرت فى بث مباشر لتوضح الأمر، وأنها تعانى من قلة العمل بالوسط الفنى منذ فترة طويلة، وأنها قبل أن تنقص وزنها كانت تعمل فى الكثير من الأعمال الفنية، وبعد إنقاص الوزن أصبحت لا تعمل، وهو ما جعلها تلجأ لـ«السقا»، وهو صديق الأسرة وصديق زوجها مجدى كامل، والذى وعدها بمساعدتها بأدوار فنية، وبالفعل تواصل معها عن دور وأعطاها رقم المخرج، ولكنها تفاجأت أن الدور صغير جدا بلا قيمة.

وتابعت: «أمير كرارة كان بيقابلنى وبيقولى يا أستاذة وقت ما كنت شغالة، ولما قابلته قولتله شوف دور معاك، رد وقالى الدور بينادى صاحبه».

جاء رد «السقا» بسؤاله فى برنامج «حبر سرى»: «ماشى يا مها إحنا بنخدم على مى عمر، ومعندناش مشكلة، ولا يمكن أزعل من مها وكلنا ممكن نبقى مضغوطين ونغلط ومجدى ده أخويا الكبير».

وعلق أمير كرارة، فى نفس البرنامج «حبر سرى»: «طبعًا بقولها يا أستاذة مها لأنها سبقتنى فى الشغل، وبعدين لا تربيتى ولا أخلاقى تخلينى أقول الرد بتاع الدور بينادى صاحبه، وعموما آسف يا مها لو زعلتى أو سمعتى غلط، لكن فى مخرج للعمل هو المسئول».



مها أحمد







عادل الفار

«محدش بيسأل عنى خالص من الوسط الفنى تصدق»، كانت تلك إجابة الفنان عادل الفار، أثناء استضافته بقناة «اليوم» تقديم الفنان إدوارد.

وتابع عادل الفار: «خالد عجاج أتصل بيه ميردش، وبعد كتير يرد ويقولى واحشنى ونتقابل ومبيحصلش، الوسط ده غدار ولما كنت بمثل كان كله بيسأل عليا وكله عايزنى».

واختتم: «لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة، وبقولهم لازم يبقى فى ود وفى حب ويبقى فى تواصل، ولازم كل الناس تسأل على بعض وتهتم ببعض».

أبرز أعمال الفنان عادل الفار أفلام «بون سواريه، اثنين على الرصيف، حارة البنات، فيلم هندى، الرغبة، زكية زكريا فى البرلمان، شجيع السيما».

عادل الفار







سهام جلال

كشفت الفنانة سهام جلال، عن أنها حاولت كثيرًا السعى فى الوسط الفنى للعمل، وأنها لا تخجل أن تعلن أنها ترى أن جزءًا من السعى هو التواصل مع زملائها من النجوم والبحث عن فرصة.

سهام جلال







وتابعت خلال استضافتها بأحد البرامج: «أنا تواصلت وطلبت من أمير كرارة، ورد قالى عينى يا سوسو وبعدها بطل يرد».

وأضافت: «كلمة صاحب دى كلمة كبيرة، لكن ممكن تتصدمى من الردود، وأنا كان هدفى إن ده شغلى ولازم أجرى عليه».

أبرز أعمال الفنانة سهام جلال أفلام «صعيدى فى الجامعة الأمريكية، فيلم ثقافى، النمس، صيد الحيتان، شئ فى صبرى، حرب إيطاليا».

