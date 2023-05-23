الزمالك يدرس الإطاحة بالثنائي الإفريقي من الفريق نهاية الموسم.. و«الونش» يسافر ألمانيا خلال ساعات.. والفريق يغلق صفحة مباراة الداخلية

تدرس اللجنة الفنية بنادى الزمالك والتى يترأسها أمير مرتضى منصور ويعاونه كل من، إسماعيل يوسف وأحمد حسام ميدو وخالد الغندور الإطاحة بثنائى الفريق سامسون أكينولا وإبراهيما نداى وذلك عقب نهاية الموسم الحالى.

ولم يقدم ثنائى الزمالك المستوى المنتظر منهما منذ أن تعاقد معهما النادى، حيث كانت تعول عليهما لجماهير البيضاء كثيرا، إلا أن نداى غاب لفترات طويلة للإصابة، وسامسون يغيب عن مباريات كثيرة أيضا لأسباب فنية.

وسيعقد مدرب الزمالك أوسوريو ولجنة النادى الفنية جلسة فى الفترة المقبلة لإعلان القرار النهائى الخاص بالثنائى وبحث التعاقد مع لاعبين سوبر، بينما تتجه نية مسئولى النادى الأبيض على الإبقاء على الثنائى الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى فى الموسم المقبل، وذلك لحاجة الفريق لخدماتهما على المستوى الفنى، حيث يشارك الثنائى على مدار الموسم بشكل منتظم باستثناء بعض الغيابات البسيطة للإيقاف لمباراة أو التعافى من إصابة.

وفى سياق آخر، ينهى محمود حمدى الونش فى الساعات الجارية أوراق السفر إلى ألمانيا، وذلك لإجراء جراحة بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بقطع جزئى بالرباط الصليبى الأمامى للركبة بالقدم اليسرى.

وتأكد غياب محمود الونش عن الزمالك حتى نهاية الموسم الحالى وهو مايعد ضربة فنية قوية للفريق الذى يعانى الآمرين هذا الموسم ويودع البطولات تواليا، حيث خسر بطولة كأس مصر وخرج من دور نصف النهائى عن النسخة الأخيرة، وودع بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات، وخسر السوبر فى النسخة قبل الماضية أمام الأهلى، ورفض المشاركة فى السوبر الأخير منذ أسابيع أمام الأهلى أيضا، ويحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى وفرصه فى حصد الدرع للموسم الثالث على التوالى تكاد تكون مستحيلة فى ظل تدهور مستوى وأداء اللاعبين فى الفترة الحالية بدنيا وفنيا.

ومن المقرر أن يكون على رأس أولويات لجنة الزمالك الفنية فى الموسم الجديد التعاقد مع مدافع سوبر، وذلك لحين عودة محمود الونش، خاصة أن التناسق بين لاعبى خط الدفاع بالزمالك حاليا غير متوافر، وهو ما يؤدى إلى أخطاء للمدافعين فى المباريات وعدم ثبات المدرب أوسوريو على ثنائى خط الدفاع فى المباريات.

وبالحديث عن الفريق فنيا، فسيغلق صفحة مباراة الداخلية التى أقيمت مساء أمس الإثنين بالجولة الـ 29 للدورى، ويستعد للقاء المقبل بنفس المسابقة والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل أمام طلائع الجيش.