الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام الداخلية ويفقد نقطتين جديدتين

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من جديد في فخ التعادل، أمام مضيفه الداخلية، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد سجله المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، في الدقيقة العشرين بعد عرضية متقنة من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

وفي الشوط الثاني أهدر الفريق الأبيض ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والسبعين بأقدام لاعبه وقائده في هذا الشوط أحمد سيد زيزو.

وحصل الداخلية على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والثمانين، نجح سمير فكري لاعب الفريق في إيداعها الشباك ليتعادل الفريقان بهدف.

بهذا التعادل رفع الزمالك رصيده إلى النقطة السابعة والأربعين ويظل في المركز الرابع، بينما رفع الداخلية رصيده إلى النقطة الثامنة والعشرين، ويبقى في المركز السادس عشر، بالتساوي مع البنك الأهلي صاحب المركز الخامس عشر

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.

بينما بدأ الداخلية المباراة بالتشكيل التالي:

المرمى: عماد السيد

الدفاع: كريم يحيى – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح

الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيمزي – وليد مصطفى

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – علي الزاهدي – سمير فكري