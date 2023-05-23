منافسة «تكسير العظام» في موسم عيد الأضحى

محمد إمام وتامر حسنى وأمير كرارة وأحمد فهمى يتنافسون على «عيدية» الجمهور.. وغياب «هنيدى» و«السقا» وآسر ياسين

يشهد موسم عيد الأضحى المبارك، منافسة شرسة على شباك الإيرادات، حيث أعلن أكثر من نجم طرح أفلامهم خلال الفترة المقبلة، لمشاركة الجمهور فرحة العيد، خاصة بعد أن جاءت إيرادات موسم عيد الفطر المبارك مخيبة للآمال، وتحقيقها ما يقرب من 100 مليون جنيه، على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

هذا الأمر جعل بعض شركات الإنتاج تقرر تأجيل طرح أعمالها، منها فيلم «الجواهرجى» للفنان محمد هنيدى، و«السرب» لـ«أحمد السقا»، و«شماريخ» لـ«آسر ياسين»، وهى أعمال تم الانتهاء من تصويرها منذ فترة طويلة.

وسوف يفتتح الإيرادات فيلم «بيت الروبى» للنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز، وهو العمل الذى سوف يتم طرحه قبل بداية الموسم بأسبوع أو اثنين، كمحاولة من صناعه بالاستخواذ على القدر الأكبر من الإيرادات، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة فى الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبدالعزيز ونور، دور الزوجين وهو إنفلونسر مشهور، بينما يجسد كريم محمود عبدالعزيز دور شقيقه الأصغر، والعمل من إخراج بيتر ميمى.

ويتعاون كريم عبدالعزيز، مع المخرج بيتر ميمى، للمرة الأولى فى السينما، والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل «الاختيار» الجزء الثاني والجزء الثالث.

ومن الأعمال التى سوف تشهد منافسة كبيرة أيضًا فيلم «البعبع» للفنان أمير كرارة، والذى يشاركه فى بطولته ياسمين صبرى، حيث يشهد عودة كرارة للسينما بعد غياب أكثر من 3 سنوات.

والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن لايت، ويجسد «كرارة» خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه «سلطان» يواجه مع صديقه «سوكا» والذى يقوم بدوره الفنان محمد عبدالرحمن، العديد من المواقف.

وكان آخر أعمال كرارة فى السينما فيلم «كازابلانكا» الذى عرض فى عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف فى السينما خلال فيلمى «سبع البُرمبة» مع رامز جلال و«موسى» مع كريم محمود عبدالعزيز.

كما أعلن الفنان أحمد فهمى، خوضه منافسة عيد الأضحى بفيلم «مستر إكس»، وهو أول بطولة سينمائية تجمع أحمد فهمى، مع زوجته هنا الزاهد، ويضم العمل فى بطولته محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، محمود حافظ، وآخرين.

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين والعمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى.

ويواصل الفنان تامر حسنى، الانتهاء من تصوير فيلمة الجديد «تاج» للحاق بموسم عيد الأضحى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى مليء بالأكشن والخيال، حول تامر حسنى الذى يجسد شخصيتين لأخوين توأم «super heroes» اسمهما «تاج» و«هارون»، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

العمل من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، ساندى، أحمد بدير، هالة فاخر، بيومى فؤاد، وليلى عز العرب، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

على جانب آخر، ينافس أيضًا الفنان محمد إمام بفيلم «أبونسب»، الذى تشاركه فى البطولة أيضًا الفنانة ياسمين صبرى.

فيلم «أبونسب» بطولة محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبرى ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويا فيلمى «جحيم فى الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

من المحتمل أيضًا وجود محمد رمضان بفيلمه الجديد «ع الزيرو» والذى كان بدأ فى تصويره خلال سبتمبر الماضى، وقبل بداية انشغاله بموسم دراما رمضان.

والعمل بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية فى إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.