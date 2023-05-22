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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق مزرعة أشجار بطريق مصر إسكندرية الصحراوي| صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مزرعة أشجار علي مساحة 20 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي قبل الطريق الدائري إتجاه الرماية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مزرعة أشجار بطريق مصر إسكندرية الصحراوي قبل الطريق الدائري إتجاه الرماية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمزرعة أشجار علي مساحة 20 فدان جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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