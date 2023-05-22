قبل مباراة الأهلي وإنبي.. 20 لاعبا ارتدوا قميص الفريقين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء، مباراة صعبة وقوية أمام فريق إنبي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة التربع على قمة جدول ترتيب المسابقة المحلية، من أجل استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في اخر موسمين، تخلى عنه خلالهما لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك.

هناك قائمة كبيرة من اللاعبين ارتدوا قميص كلا الفريقين خلال السنوات الماضية، وحققوا إنجازات كبيرة والقائمة تضم كل من :

1- ياسر ريان:

انضم للنادي الأهلي في موسم 1992–1993 ، وظل معه 10 مواسم متواصلة قبل أن يغادره وانضم أيضًا لنادي إنبي موسمين قبل اعتزاله في عام 2004.



2- محمد يوسف:

لعب في صفوف إنبي بعد عودته من رحلة احتراف في تركيا.



3- علي ماهر:

لعب موسم 2002-2003، مع إنبي قبل اعلان اعتزاله.



4- رضا شحاتة:

لعب للنادي الأهلي قادماً من المنصورة قبل الانتقال لصفوف إنبي موسم 2004- 2005.



5- عادل مصطفى:

لعب للأهلي قبل أن يتعرض للإصابة ثم انتقل لإنبي وحقق معه بطولة كأس مصر.



6- وليد سليمان:

لعب لإنبي ثم انتقل لصفوف النادي الأهلي في موسم 2011- 2012.



7- أحمد عبد الظاهر:

لعب للأهلي ثم انتقل لصفوف انبي في موسم 2015- 2016.



8- أحمد رؤوف:

لعب لإنبي ثم الأهلي وكان أحد أبرز الهدافين في الفريقين.



9- صالح جمعة:

بدأ حياته في قطاع الناشئين بإنبي قبل الاحتراف في البرتغال ومنه إلى النادي الأهلي.



10- مجدي أفشة:

لعب لإنبي ثم بيراميدز قبل الانتقال لصفوف الأهلي.



11- كهربا:

لعب في قطاع الناشئين بالأهلي ثم انتقل لإنبي قبل العودة من جديد إلى القلعة الحمراء.



12- علي لطفي:

انضم لصفوف الأهلي قادماً من إنبي في موسم 2017- 2018.



13- محمد شريف:

خرج من الأهلي لإنبي على سبيل الاعارة في موس 2019- 2020.



14- صلاح محسن:

انضم لصفوف النادي الأهلي قادماً من إنبي موسم 2017-2018، كأغلي صفقة في الدوري المصري وقتها.



15- مؤمن زكريا:

ابن قطاع الناشئين في النادي الأهلي الذي انتقل لصفوف إنبي وبعد رحلة تألق أعاده الأهلي من جديد.



16- محمد حمدي زكي:

لعب للأهلي ثم انتقل لصفوف إنبي لعدم حصوله على الفرصة الكافية ورغبته في اللعب بشكل أساسي.



17- نادر السيد:

لعب للنادي الأهلي قبل أن ينتقل لصفوف إنبي في موسم 2006-2007.



18- محمد الزيات:

ابن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لم يحصل على فرصة كاملة مع الفريق الأول، لينتقل لصفوف نادي إنبي موسم 2004- 2005.



19- حمدي فتحي:

ابن ألعاب دمنهور الذي انتقل لصفوف إنبي ومنه إلى النادي الأهلي في موسم 2017-2018.



20- أكرم توفيق:

لعب لإنبي قادماً من المنصورة، قبل أن ينتقل لصفوف النادي الأهلي في موسم 2016- 2017.