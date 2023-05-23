الليلة .. الأهلي يواجه إنبي بالإحلال والتجديد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء مع إنبي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة التربع على قمة جدول ترتيب المسابقة المحلية، من أجل استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في اخر موسمين، تخلى عنه خلالهما لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وأنهى الأهلي استعداداته مساء أمس الإثنين، على ملعب مختار التتش في الجزيرة، قبل أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد الفنادق الخاصة، استعدادا لمواجهة الفريق البترولي.

وقرر كولر ضم الثنائي شادي حسين وبرونو سافيو إلى القائمة، في إطار عملية التدوير التي يتبعها في الوقت الحالي، من أجل إراحة عدد من اللاعبين المميزين خوفا عليهم من الإجهاد والإرهاق قبل لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

كما تشهد المباراة غياب الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمود كهربا وحسين الشحات من تلك المباراة، خوفا عليهم من الإصابة في ظل معاناة الثلاثي من الإجهاد بعد المشاركة أمام الترجي التونسي الأسبوع الماضي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.