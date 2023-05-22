كولر يعيد شادي حسين وبرونو سافيو لقائمة الأهلي في مباراة إنبي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضم الثنائي شادي حسين وبرونو سافيو إلى قائمة الفريق التي تواجه إنبي مساء غد الثلاثاء في الدوري.

ويلتقي الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء مع إنبي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل الفريق، إن الثنائي شادي وسافيو دخلا مع زملائهم المعسكر المغلق المقام بأحد الفنادق الخاصة، استعدادا لمواجهة الفريق البترولي.

وقرر كولر ضم الثنائي إلى القائمة، في إطار عملية التدوير التي يتبعها في الوقت الحالي، من أجل إراحة عدد من اللاعبين المميزين خوفا عليهم من الإجهاد والإرهاق قبل لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.