رئيس "الأسقفية": هدفنا تحويل الرؤية لخدمة عمل فعالة

افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية سنودس ابروشية مصر لعام ٢٠٢٣ رافعًا شعار نقوم ونبنى لاكتمال شعار الإبروشية "كنيسة حية لمجتمع أفضل"

إذ بدأت الاجتماعات بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وتستمر حتى الخميس المقبل.

في البداية ترأس رئيس الأساقفة صلوات القداس الإلهي قبيل أولى الجلسات قائلًا: نحن لنا دعوة أن نثبت فى المسيح وكلامه إذ يحررنا الحق وكلمة الله من قيودنا واحد تلو الآخر ونكون لنا شركة معه وننمو فى كل شئ.

وأضاف رئيس الأساقفة: هناك شروط لتحقيق وعود الله لنا وهى أن نثبت فيه وفى كلامه وهو فينا وحينها

يقول المسيح تطلبون ما تريدون فيكون لكم، مؤكدا

أن الصلاة ونتيجة الاتحاد بالمسيح يأتى ذلك بالثمر في حياتنا وخدمتنا فالثابت في المسيح يصلى دائما وبحرية دون قيود مثلما يتحدث مع الصديق المقرب.

كما استعرض رئيس الأساقفة تقارير العام الماضي من المؤسسات المجتمعية والقطاعات المختلفة التابعة للكنيسة، كما تحدث عن مستجدات العلاقات المسكونية وأنشطة الحوار بين الأديان ومشاركة الإقليم في كثير من المؤتمرات الدولية، ثم تحص رئيس الأساقفة عن الكنائس المحلية وخدماتها وأبرز ما جاء في السنة الماضية.