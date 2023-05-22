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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يستبعد كهربا وعبد المنعم والشحات أمام إنبي في الدوري

كهربا مع كولر
كهربا مع كولر
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قال مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قرر استبعاد الثلاثي محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم من مباراة إنبي التي تقام مساء غد الثلاثاء. 

ويلتقي الأهلي مع إنبي، مساء غد الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

واستقر كولر على استبعاد الثلاثي من قائمة الفريق في لقاء إنبي، بسبب معاناتهم من الإجهاد، وبالتالي إراحتهم من مواجهة الفريق البترولي. 

وشدد المصدر على أن كولر يخشى على اللاعبين من الإصابات وابتعادهم عن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فقرر إراحتهم في لقاء الغد أمام إنبي. 

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