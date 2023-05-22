الدوري الممتاز.. شوط أول سلبي بين المقاولون والطلائع

سيطر التعادل السلبي علي لقاء فريق المقاولون العرب وطلائع الجيش في أحداث الشوط الأول من المباراة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأثنين، علي ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 29 في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25، بينما يدخل الفريق العسكرى المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل الهروب من مراكز الهبوط، حيث يتواجد فى المركز قبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 25 نقطة.