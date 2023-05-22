الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الداخلية بهدف الجزيري

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بنادي الزمالك، أمام مضيفه الداخلية، بتقدم الأبيض بهدف دون رد، سجله سيف الجزيري، بالمباراة المقامة بينهما على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح المهاجم التونسي في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة العشرين، ليضع الأبيض في المقدمة مبكرا، رغم سيطرة صاحب الأرض على معظم مجريات اللقاء، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.

بينما جاء تشكيل الداخلية كالتالي:

المرمى: عماد السيد

الدفاع: كريم يحيى – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح

الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيمزي – وليد مصطفى

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – علي الزاهدي – سمير فكري