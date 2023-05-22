"القاهرة الإخبارية": أردوغان يحصل على دعم أوغان.. وحزب النصر ينفي

قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أنقرة، إن مرشح الانتخابات الرئاسية سنان أوغان اتخذ قرارًا بدعم رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية.

وأضاف "أحمد" أن زعيم حزب النصر قال إن تصريحات أوغان ما هي إلا تصريحات شخصية ولا تمت للحزب بأى صلة، لافتًا إلى أن زعيم حزب النصر نظّم مقابلة مع مرشح المعارضة كليجدار أوغلو وأن الحزب سوف يعلن قراره بالنسبة لانتخابات الإعادة صباح غد الثلاثاء.

موضحًا أن هناك العديد من التحركات على المستويين السياسي والحزبي داخل تركيا بين العديد من الأحزاب والخاصة بجولة الإعادة للانتخابات التركية.

وتابع أن هناك حديثًا عن إمكانية تقديم الوعود لزعيم حزب النصر بحقيبة وزارية من قِبل تكتل أحزاب المعارضة لكسب القاعدة الشعبية للحزب، وذلك عن طريق اللعب على محورين هما أزمة اللاجئين ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن تكتل المعارضة يحاول كسب حزب النصر في صفه، أو على الأقل ضمانة حياديته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

ونوّه إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد قبل لقائه مع سنان أوغان مرشح الرئاسة أنه لا يوجد أي صفقات أو تنازلات مع أي من مرشحي الرئاسة، وأنه لا يمارس مثل تلك الصفقات.



