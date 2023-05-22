الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم 7 مساكن ومنشآت فلسطينية بالأغوار الشمالية

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم 7 مساكن ومنشآت فلسطينية في منطقة أم الجمال، بالأغوار الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أخطر بهدم مساكن ومنشآت، تعود للمواطنين: محمود كعابنة، وعادل محمد عوض، وسليمان محمد كعابنة، وفاطمة نصار كعابنة، وأكرم محمود كعابنة، وعز الدين محمود كعابنة، وعبير عوض كعابنة.

وأضاف بشارات أن الإخطارات استندت إلى القرار العسكري رقم 1797، الذي يتيح للاحتلال الهدم خلال 96 ساعة.

وفي وقت سابق اليوم، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، مواطنا فلسطينيا بهدم منزله في قرية طورة بمنطقة يعبد، جنوب غرب جنين .

وأفاد المواطن الفلسطيني، لـ"وفا"، بأن سلطات الاحتلال سلمته إخطارا بهدم منزله الواقع في الحي الشرقي من القرية ويتكون من طابقين ومساحته 140 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، وأمهلته 96 ساعة للهدم.