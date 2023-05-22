بالفيديو.. علي جمعة: إدمان وإضاعة الوقت على السوشيال ميديا مرفوض شرعا

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتى مصر السابق، إن إضاعة الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي تعد من باب الإدمان المرفوض شرعًا، لما قد يسبب ضرر، لافتا إلى أن هناك بعد أخلاقى لفكرة الذكاء الاصطناعى ليس فى ذاته وإنما فى استعماله.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، ومفتى مصر السابق، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "يعنى تعميق الذكاء الاصطناعى وإنشاءه ليس فيه مشكلة، لكن البعد الأخلاقى أو الحرمانية هنا تكون فى طريقة استعماله فيما يتم استخدامه، فالأمور بمقاصدها، برضوا هيختلف من المؤسسات والأفراد فبيع البيانات هنا يختلف إذا كان للتجسس أو البحث العلمى".

واستكمل: "تحريك صور الموتى وكأنهم أحياء وأيضا عمل صورة لبقرة بنى إسرائيل فهذا نوع من اللغو، وهذا موجود من زمان، ونوع من أنواع الخيال".

