خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين حول العلاقات الثنائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تسلم الرسالة خلال استقباله سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

