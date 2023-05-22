بعد رفض الكاف بتأجيل مباراة المنتخب أمام غينيا.. تعرف على خطة فيتوريا البديلة

بدأ روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول، فى وضع خطة بديلة، وذلك بعد رفض الكاف بتأجيل مباراة المنتخب أمام غينيا لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة، وذلك لتجنب أى نوع من الأزمات أيضا خلال معسكر الفراعنة.

وعلمت البوابة نيوز من مصدر خاص بالجهاز الفني للفراعنة، أن الخطة البديلة للبرتغالى عدم الاعتماد بشكل أساسى على لاعبى الأهلى فى هذه المباراة امام غينيا، خاصة أنه يمتلك عناصر كثيرة قوية خلال قائمته الذى سيعلن عنها قبل المعسكر بأيام، وسيتم الاعتماد عليهم كبدلاء فى الضرورة فقط، بالإضافة إلى أن المباراة فى صالح الفراعنة نسبيا، لأن المنتخب الغينى متوسط نسبيا فى تصنيفات القوة لمنتخبات القارة الأفريقية.

وتابع، بأن فيتوريا قرر فى خطته إراحة لاعبى الأهلى بعد انضمامهم إلى معسكر المنتخب من التدريبات العنيفة والاكتفاء بعمليات الاستشفاء بسبب ضغط مباريات فرقهم فى البطولات المحلية والأفريقية، ولتجنب الإجهاد والإصابات لأى لاعب منهم خلال معسكر الفراعنة.