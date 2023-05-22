منتخب قصار القامة يتعادل مع العراق في أولى مبارياته بالبطولة الأفرو آسيوية

تعادل منتخبنا الوطني لقصار القامة مع نظيره العراقي بهدفين لكل منهما، في أولى مباريات الفريق ببطولة الكأس الآفرو آسيوية لكرة القدم لقصار القامة، والتي تستضيفها مدينة القنيطرة بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، وتم اختيار مهدي محمد لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم لقصار القامة كأفضل لاعب في المباراة.

وكانت المباراة الافتتاحية قد شهدت فوز المنتخب المغربي مستضيف البطولة على نظيره الأردني بنتيجة 3/6.