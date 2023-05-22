ads
الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب قصار القامة يتعادل مع العراق في أولى مبارياته بالبطولة الأفرو آسيوية

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعادل منتخبنا الوطني لقصار القامة مع نظيره العراقي بهدفين لكل منهما، في أولى مباريات الفريق ببطولة الكأس الآفرو آسيوية لكرة القدم لقصار القامة، والتي تستضيفها مدينة القنيطرة بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.
وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، وتم اختيار  مهدي محمد لاعب منتخبنا الوطني  لكرة القدم لقصار القامة كأفضل  لاعب في المباراة.
وكانت المباراة الافتتاحية قد شهدت فوز المنتخب المغربي مستضيف البطولة على نظيره الأردني بنتيجة  3/6.

الآفرو آسيوية منتخبنا الوطني لقصار القامة بهدفين لكل منهما القنيطرة بالمغرب احمد محمدي