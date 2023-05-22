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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

267 مليون دولار حصيلة "Fast X" في 3 أيام

Fast X
Fast X
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تمكن فيلم “Fast X” للنجم فين ديزل، من تصدر إيرادات شباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أيام.

بلغت إيرادات الفيلم الإجمالية 267 مليون دولار، جمع منها 67 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و200 مليونا في السوق الأجنبية. فيما بلغت تكلفته الإنتاجية 340 مليون دولار تقريبا.

الفيلم من إخراج لويس لوترييه، وتدور أحداثه بعد عودة دومينيك تريتو مجددًا رفقة فريقه، خلال مواجهة أخيرة في الفصل الختامي من القصة.

يُشار إلى أن أولى أجزاء سلسلة "Fast & Furious" صدر عام 2003، وحققت الأجزاء التسعة إجمالى إيرادات قدرت بنحو 6.29 مليار دولار عالميا.

FAST X إيرادات شباك التذاكر العالمي