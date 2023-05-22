علاء عصام: المحاور الثلاث للحوار الوطني تحقق الهدف الأساسي لبناء الجمهورية الجديدة

قال علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العامين الماضيين شهدا ظهور الكثير من الوجوه الحزبية في مختلف وسائل الإعلام، موضحًا: «أنتمي إلى حزب التجمع ولنا أكثر من 140 ظهور ما بين لقاءات تلفزيونية ومداخلة على قنوات دي إم سي وسي بي سي والحياة وغيرها»، مشددًا على أن محاور الحوار الوطني الثلاث تحقق الهدف الأساسي لبناء الجمهورية الجديدة؛ بناء اقتصاد قوي وبناء حياة حزبية وسياسية قوية.

وأضاف «عصام» خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «هناك زخم كبير لوجود الأحزاب السياسية في منصات إعلامية وصحفية كثيرة، ويجب أن نقول إن الإعلام والأحزاب ساهموا في إنقاذ هذا البلد إبان ثورة 30 يونيو».

وتابع مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أنّ الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحوار الوطني لا تنفصل، فعندما يتم مناقشة قضية المحليات في السياسة تُناقش اللامركزية ودعم وتشجيع الاستثمار، ولتأسيس شركة وتوفير فرص عمل يجب أن يكون هناك جهاز محليات قوي ورقابة شعبية تواجه الفساد الذي يمارس ضد الاقتصاديين والمستثمرين في المحافظات.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «عندما نتحدث عن ريادة الأعمال والاقتصاد والثورة الصناعية في الاقتصاد بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة والبنية التحتية التكنولوجية، فإننا يجب أن نناقش كل تلك الأمور في المحور الاجتماعي؛ إذ يتضمن التعليم والبحث العلمي، ومن ثم، فإننا ملزمون بمناقشة قضايا البحث العلمي وقضايا التعليم الأساسي وربط التعليم بسوق العمل».