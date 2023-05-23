طالبان تخطط لاستهداف القادة السياسيين والعسكريين بباكستان

تخطط جماعة طالبان الباكستانية لاستهداف كبار القادة السياسيين، مثل وزيرة الداخلية رنا سناء الله، ونائبة رئيس حزب الرابطة الإسلامية، بحسب تقارير إعلامية.

ونشرت صحيفة "منتصف اليوم" الباكستانية، الأحد الماضي، القائمة التي أعدتها طالبان باكستان، وجماعة الأحرار التابعة لها، وتشمل العديد من كبار المسئولين الحكوميين الآخرين، وظهرت بعد يوم واحد من اجتماع للجماعة الدينية السياسية اليمينية.

وأفادت "نيوز إنترناشونال" الجمعة الماضية، بأن الزعيم سراج الحق، نجا من تفجير انتحاري في منطقة نائية بإقليم بلوشستان ١٩ مايو الجاري.

وتابع، أن وزيرة الداخلية رنا صنع الله، والنائبة الأولى لرئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز مريم نواز، مدرجة في قائمة الضربات "للجماعات الإرهابية حركة طالبان باكستان وجماعة العدل، التي تخطط لشن هجمات على قادة القوات المسلحة وأجهزة المخابرات والسياسيين".

وبحسب التقارير الإعلامية الباكستانية تخطط أيضا حركة طالبان لسلسلة من الهجمات على القوات المسلحة، ومراكز التفتيش التابعة لوكالات إنفاذ القانون.

وأشاد قائد حركة طالبان باكستان، سارباكاف مهمند، بمن شاركوا في أعمال الشغب التي اندلعت في ٩ مايو بعد اعتقال رئيس حزب حركة إنصاف الباكستاني، عمران خان.

وتصاعدت العمليات الإرهابية في باكستان خلال الأشهر الأخيرة مع تكثيف قوات الأمن لعملياتها لدحر الإرهابيين.