زي النهاردة.. ميلاد الممثل البحريني" إبراهيم البيراوي"

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يمر علينا اليوم ٢٢ من شهر مايو، والذى يتزامن فيه ميلاد الفنان الممثل البحريني "إبراهيم البيراوي"، حيث ولد في (22 مايو عام1992 -)، وهو عضو في «مسرح الريف».
من أعماله الفنية
فيلم دروب الزمان في عام 2006
مسرحية فلة المسحورة في عام - 2007
ومسرحية الحفار فةفي عام 2008
و مسرحية شهاب في خطر في عام 2008
و مسرحية صندوق الكنز في عام 2008
و فيلم زهور تحترق في عام 2009
ومسرحية الصفحة الأولى من الجريدة - في عام 2010
ومسرحيةالشريط في عام - 2010
ومسلسل شوية امل عام - 2010
و مسلسل سماء ثانية عام - 2010
قصة هوانا 2 - مسلسل عام2010
وفيلم ليلة رأس السنة المظلمة في عام 2011
الجوائز
وحصد الممثل البحريني إبراهيم البيراوي جائزة أفضل ممثل في مهرجان بوري الثقافي 2009 عن فيلم زهور تحترق، كما حصد جائزة أفضل ممثل خليجي في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي 2009 عن فيلم زهور تحترق.