زي النهاردة.. ميلاد الممثل البحريني" إبراهيم البيراوي"

يمر علينا اليوم ٢٢ من شهر مايو، والذى يتزامن فيه ميلاد الفنان الممثل البحريني "إبراهيم البيراوي"، حيث ولد في (22 مايو عام1992 -)، وهو عضو في «مسرح الريف».

من أعماله الفنية