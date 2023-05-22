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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زي النهاردة.. ميلاد الممثل البحريني" إبراهيم البيراوي"

الممثل البحريني إبراهيم
الممثل البحريني إبراهيم البيراوي
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 يمر علينا اليوم  ٢٢  من شهر مايو، والذى يتزامن  فيه ميلاد الفنان الممثل البحريني "إبراهيم البيراوي"، حيث ولد في  (22 مايو  عام1992 -)، وهو عضو في «مسرح الريف».

 من أعماله الفنية 


 فيلم دروب الزمان  في عام 2006
 مسرحية فلة المسحورة  في عام - 2007
 ومسرحية الحفار فةفي عام  2008
و مسرحية شهاب في خطر  في عام  2008
و مسرحية صندوق الكنز   في عام  2008
و فيلم زهور تحترق  في عام 2009

 ومسرحية الصفحة الأولى من الجريدة - في عام 2010
 ومسرحيةالشريط في عام  - 2010


 ومسلسل شوية امل عام - 2010
و مسلسل سماء ثانية  عام - 2010
قصة هوانا 2 - مسلسل  عام2010
 وفيلم ليلة رأس السنة المظلمة  في عام  2011

الجوائز
 وحصد الممثل البحريني إبراهيم البيراوي جائزة أفضل ممثل في مهرجان بوري الثقافي 2009 عن فيلم زهور تحترق،  كما حصد جائزة أفضل ممثل خليجي في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي 2009 عن فيلم زهور تحترق.

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