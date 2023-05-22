مجلس الزمالك يهنئ سيدات الطائرة بالتتويج ببطولة أفريقيا

تقدم مجلس إدارة الزمالك بالتهنئة لفريق السيدات للكرة الطائرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا بعد الفوز على فريق الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

وأشاد أعضاء المجلس، بالمستوى الذي قدمه فريق السيدات منذ بداية البطولة وحتى التتويج باللقب واسعاد الملايين من جماهير القلعة البيضاء.

وأثنى رئيس النادي على الروح التي ظهرت على جميع افراد الفريق من لاعبات وجهاز فني وطبي وإداري واصرارهم على تحقيق لقب البطولة كما أشاد بالدور الذي قام به أحمد مرتضى منصور المشرف على ألعاب الصالات في تكوين هذا الفريق وحل كافة المشاكل والعقبات التي واجهته من أجل حصد الالقاب.

وتوج الفريق الأول للسيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية 34 للمرة الاولي في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية علي فريق الانابيب الكيني بنتيجه 1/3في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي صالة نابل بتونس.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي..25/22، 18/25، 25/15، 25/18.

بهذا الفوز يحقق الفريق ثاني بطولاته هذا الموسم بعد الفوز بلقب كاس مصر بعد الفوز علي الأهلي بنتيجه مباريات 0/2.

جاء مشوار الفريق في البطولة كالتالي..تأهل الفريق من الدور التمهيدي بعد تصدر المجموعة الرابعه لبطولة بالفوز علي فرق الجيش الرواندي وليتو الكاميروني والجمارك النيجيري بنتيجه واحدة في المباريات الثالثه 0/3 ثم الفوز علي فريق الكحول الاثيوبي بنتيجه 0/3 في دور 16 ثم الفوز علي فريق نافال النيجيري بنتيجه 0/3 في دور 8 ثم الفوز علي فريق مولودية الجزائر بنتيجه 0/3 في الدور قبل النهائي.

يقود الفريق احمد فتحي مديرا فنيا ومحمد أنور مدرب مساعد واكرامي هيكل مدرب وسميه علاج طبيعي وشادي فهيم محلل تقني وهبه حسنين مدير اداري.