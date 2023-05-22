اقرأ غدا في "البوابة".. تعرض 25 لاجئة للاغتصاب في السودان على يد الميليشيات

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 23 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

طالبان تخطط لاستهداف القادة السياسيين والعسكريين بباكستان

النساء يدفعن فاتورة الحرب

تعرض 25 لاجئة للاغتصاب في السودان على يد الميليشيات

.. ونقابة الأطباء: 4394 قتيلا وجريحا ضحايا شهر من الاشتباكات

سلطان عمان يُغادر القاهرة

وباء العنف.. 1000 عملية إطلاق نار في أمريكا خلال 5 سنوات.. وبايدن يسعى لمكافحته

استدعاء السفير الياباني.. بكين: مجموعة دول السبع ورشة عمل مناهضة للصين

تضارب حول باخموت.. "زيلينسكي" ينفي الاستيلاء على المدينة.. ورئيس فاجنر: سيطرنا عليها

حكومة اليمين فاشية.. رفض واستنكار عربي ودولي لاقتحام المسجد الأقصى