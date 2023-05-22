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الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. تعرض 25 لاجئة للاغتصاب في السودان على يد الميليشيات

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 23 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

طالبان تخطط لاستهداف القادة السياسيين والعسكريين بباكستان
النساء يدفعن فاتورة الحرب
تعرض 25 لاجئة للاغتصاب في السودان على يد الميليشيات
.. ونقابة الأطباء: 4394 قتيلا وجريحا ضحايا شهر من الاشتباكات
سلطان عمان يُغادر القاهرة
وباء العنف.. 1000 عملية إطلاق نار في أمريكا خلال 5 سنوات.. وبايدن يسعى لمكافحته
استدعاء السفير الياباني.. بكين: مجموعة دول السبع ورشة عمل مناهضة للصين
تضارب حول باخموت.. "زيلينسكي" ينفي الاستيلاء على المدينة.. ورئيس فاجنر: سيطرنا عليها
حكومة اليمين فاشية.. رفض واستنكار عربي ودولي لاقتحام المسجد الأقصى

طالبان السودان أمريكا