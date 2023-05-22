محمود وادي يقود هجوم طلائع الجيش أمام المقاولون في الدوري

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكره القدم لنادي طلائع الجيش تشكيل الفريق امام المقاولون العرب ، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، علي ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 29 في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة اليوم كما يلي:

محمد شعبان في حراسة المرمى

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، علي حمدي

خط الوسط: فريد شوقي، عبدالرحمن زولا، إسلام محارب، محمد سمير.

الهجوم: أحمد متعب، محمود وادي.



ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25، بينما يدخل الفريق العسكرى المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل الهروب من مراكز الهبوط، حيث يتواجد فى المركز قبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 25 نقطة.