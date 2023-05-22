ads
الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يفوز على الاتحاد السكندري بضربتي جزاء في عقر داره بالدوري

المصري يفوز على الاتحاد
المصري يفوز على الاتحاد السكندري بضربتي جزاء في عقر داره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق الكرة بالنادى المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، على مضيفه المصري، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم مابولولو للاتحاد في الدقيقة 25 وتعادل جريندو من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ثم تقدم الياس الجلاصي للمصري من ضربة جزاء في الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة رقم ٤٠، وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند نفس النقطة رقم ٤٠ بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري المصري البورسعيدي المصري يفوز على الاتحاد السكندري الدوري الممتاز استاد الجيش ببرج العرب