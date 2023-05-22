المصري يفوز على الاتحاد السكندري بضربتي جزاء في عقر داره بالدوري

فاز فريق الكرة بالنادى المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، على مضيفه المصري، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم مابولولو للاتحاد في الدقيقة 25 وتعادل جريندو من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ثم تقدم الياس الجلاصي للمصري من ضربة جزاء في الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة رقم ٤٠، وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند نفس النقطة رقم ٤٠ بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.