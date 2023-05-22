نشرة الحوادث| طليقة سعد الصغير تتهمه بالاعتداء عليها في الهرم.. ضبط "بخة" إمبراطور الهيروين بالإسماعيلية.. العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بدمنهور

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، تحرير محضر ضد سعد الصغير وزوجته من طليقته في الهرم، العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بدمنهور، وسقوط "بخة" بكمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية.. وإليكم التفاصيل.



تفاصيل تحرير محضر ضد سعد الصغير وزوجته من طليقته في الهرم



https://www.albawabhnews.com/4808993

العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بدمنهور



https://www.albawabhnews.com/4808958



غدًا.. اجتماع الاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة

https://www.albawabhnews.com/4808939



بينهم بديع وعزت والبلتاجي.. إحالة 8 من قادة الإرهابية إلى فضيلة المفتي



https://www.albawabhnews.com/4808889



انتشال جثتي عاملين سقطا في بالوعة صرف صحي بنزلة الأشطر بأبو النمرس

https://www.albawabhnews.com/4808834



سقوط "بخة" بكمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية

https://www.albawabhnews.com/4808735



جهات التحقيق تحيل قضية الإهمال الطبي لزوجة عبد الله رشدي للطب الشرعي

https://www.albawabhnews.com/4808707



ضبط لص لسرقة الأدوية من الصيدليات بالأميرية

https://www.albawabhnews.com/4808603