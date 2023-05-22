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الإثنين 22 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| طليقة سعد الصغير تتهمه بالاعتداء عليها في الهرم.. ضبط "بخة" إمبراطور الهيروين بالإسماعيلية.. العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بدمنهور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، تحرير محضر ضد سعد الصغير وزوجته من طليقته في الهرم، العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بدمنهور، وسقوط "بخة" بكمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية.. وإليكم التفاصيل.


تفاصيل تحرير محضر ضد سعد الصغير وزوجته من طليقته في الهرم


https://www.albawabhnews.com/4808993

 

العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بدمنهور


https://www.albawabhnews.com/4808958


غدًا.. اجتماع الاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة

https://www.albawabhnews.com/4808939


بينهم بديع وعزت والبلتاجي.. إحالة 8 من قادة الإرهابية إلى فضيلة المفتي


https://www.albawabhnews.com/4808889


انتشال جثتي عاملين سقطا في بالوعة صرف صحي بنزلة الأشطر بأبو النمرس

 

https://www.albawabhnews.com/4808834


سقوط "بخة" بكمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية

https://www.albawabhnews.com/4808735


جهات التحقيق تحيل قضية الإهمال الطبي لزوجة عبد الله رشدي للطب الشرعي

https://www.albawabhnews.com/4808707


ضبط لص لسرقة الأدوية من الصيدليات بالأميرية

 

https://www.albawabhnews.com/4808603

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