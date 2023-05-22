نشرة الحوادث| طليقة سعد الصغير تتهمه بالاعتداء عليها في الهرم.. ضبط "بخة" إمبراطور الهيروين بالإسماعيلية.. العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بدمنهور

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، تحرير محضر ضد سعد الصغير وزوجته من طليقته في الهرم، العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بدمنهور، وسقوط "بخة" بكمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية.. وإليكم التفاصيل.
تفاصيل تحرير محضر ضد سعد الصغير وزوجته من طليقته في الهرم
https://www.albawabhnews.com/4808993
العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بدمنهور
https://www.albawabhnews.com/4808958
غدًا.. اجتماع الاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة
https://www.albawabhnews.com/4808939
بينهم بديع وعزت والبلتاجي.. إحالة 8 من قادة الإرهابية إلى فضيلة المفتي
https://www.albawabhnews.com/4808889
انتشال جثتي عاملين سقطا في بالوعة صرف صحي بنزلة الأشطر بأبو النمرس
https://www.albawabhnews.com/4808834
سقوط "بخة" بكمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية
https://www.albawabhnews.com/4808735
جهات التحقيق تحيل قضية الإهمال الطبي لزوجة عبد الله رشدي للطب الشرعي
https://www.albawabhnews.com/4808707
ضبط لص لسرقة الأدوية من الصيدليات بالأميرية
https://www.albawabhnews.com/4808603