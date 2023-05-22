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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لأول مرة.. طائرة الزمالك سيدات يحصدن بطولة أفريقيا على حساب بطل كينيا

طائرة الزمالك سيدات
طائرة الزمالك سيدات
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توج الفريق الأول للسيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية 34 للمرة الاولي في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية علي فريق الانابيب الكيني بنتيجه 1/3في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي صالة نابل بتونس.. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي..25/22، 18/25، 25/15، 25/18.

بهذا الفوز يحقق الفريق ثاني بطولاته هذا الموسم بعد الفوز بلقب كاس مصر بعد الفوز علي  الأهلي بنتيجه مباريات 0/2.

جاء مشوار الفريق الأبيض في البطولة كالتالي، تأهل الفريق من الدور التمهيدي بعد تصدر المجموعة الرابعه لبطولة بالفوز علي فرق الجيش الرواندي وليتو الكاميروني والجمارك النيجيري بنتيجه واحدة في المباريات الثالثه 0/3 ثم الفوز علي فريق الكحول الاثيوبي بنتيجه 0/3 في دور 16 ثم الفوز علي فريق نافال النيجيري بنتيجه 0/3 في دور 8 ثم الفوز علي فريق مولودية الجزائر بنتيجه 0/3 في الدور قبل النهائي.

يقود الفريق احمد فتحي مديرا فنيا ومحمد أنور مدرب مساعد واكرامي هيكل مدرب وسميه علاج طبيعي وشادي فهيم محلل تقني وهبه حسنين مدير اداري.

كرة الطائرة بنادي الزمالك الأنابيب الكيني أحمد فتحي بطولة إفريقيا للأندية