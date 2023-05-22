تعرف على تشكيل الداخلية أمام الزمالك في الدوري

أعلن الجهاز الفني لنادي الداخلية بقيادة علاء عبد العال، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري، وذلك على ملعب استاد السويس الجديد.

وجاء التشكيل كالآتي:

المرمى: عماد السيد

الدفاع: كريم يحيى – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح

الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيمزي – وليد مصطفى

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – علي الزاهدي – سمير فكري



بينما جاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة بعدما لعب 27 لقاء حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 26.



ويحتل الداخلية المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 35.