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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل المقاولون العرب أمام طلائع الجيش في الدوري

المقاولون العرب
المقاولون العرب
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أعلن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للمقاولون العرب، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش،  مساء اليوم الأثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، علي ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 29 في مسابقة  الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:
حراسة المرمي: محمود ابو السعود 
خط الدفاع: فاروق نور الدين - احمد علاء - محمد هاني - عمر فايد 
خط الوسط: عمر ساڤيولا - احمد شيمي - لويس ادوار
خط الهجوم: محمد سالم - جون أوكولي - احمد فوزي

وكسر المقاولون العرب رقمًا سلبيًا في الدوري بعد الفوز الأخير على حرس الحدود، وذلك بعدما غابت الانتصارات عن قلعة ذئاب الجبل في البطولة المحلية منذ فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في عقر داره، قبل أن تغيب الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر في المسابقة المحلية، حتى الفوز مؤخرًا على الحدود.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 25، بينما يدخل الفريق العسكرى المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل الهروب من مراكز الهبوط، حيث يتواجد فى المركز قبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 25 نقطة. 

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