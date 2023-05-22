فرنسا تدين سياسات إسرائيل التوسعية واحتلال الأراضي الفلسطينية

أعلنت المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الفرنسية، بأن بلادها تدين قرار السلطات الإسرائيلية السماح باستيطان مستوطنين إسرائيليين في حومش بشمال الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت بأن هذا القرار مخالف للقانون الدولي ويتعارض أيضا مع الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ. ودعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذا القرار.

كما أعربت فرنسا عن قلقها بعد الزيارة الاستفزازية الثانية التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى مقدسات المسلمين أمس ( 21 مايو).، وتذكر فرنسا بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، وتؤكد على أهمية الدور المحدد للأردن في هذا الصدد.

كما تدعو فرنسا مرة أخرى جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب أو استفزاز من شأنه أن يؤجج التوتر والعنف، لا سيما ضد المدنيين.