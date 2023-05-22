فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار المؤقت في السودان

رحبت فرنسا بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 20 مايو الجاري على اتفاق ينص على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع ابتداء من مساء اليوم الإثنين 22 مايو، فضلا عن الترتيبات الإنسانية.

ودعت فرنسا الأطراف إلى التنفيذ الكامل لجميع بنود الاتفاقية واحترام وقف إطلاق النار، من أجل ضمان سلامة المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

جاء هذا في بيان للناطقة الرسمية بإسم الخارحية الفرنسية - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- حيث أعلمت بأن بلادها ترحب بالتزام الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بإبرام هذه الاتفاقية، وكذلك التزام جميع شركائها الإقليميين والدوليين، ولا سيما الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، وجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، للمساعدة في إنهاء القتال.

وقالت بأن فرنسا تذكّر بأن العودة الدائمة للسلام في السودان لا يمكن أن تتحقق بدون مشاركة جميع الأطراف السودانية. وتدعو الأطراف إلى إشراك القوى السياسية والمجتمع المدني السوداني في أقرب وقت ممكن في المناقشات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة.