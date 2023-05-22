وكيل صحة الشيوخ يطالب الحكومة بدعم مصانع الدواء في فاتورتي المياه والكهرباء

ثمن النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والمقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وقال د. حسين خضير، إن هناك نقاط قوة كبيرة في الدواء المصري ومصانع الدواء المصرية. مطالبا الحكومة بالعمل على تدبير العملة لاستيراد المواد الخام من الخارج.

وحذر د. حسين خضير، من أن صناعة الدواء ستتوقف اذا لم يتم تدبير العملة. و95% من صناعة الدواء تخضع للقطاع الخاص، مشيرا: إلى سماعه أخبار مبشرة في هذا الصدد.

وطالب د. خضير، بالعمل على دعم مصانع الدواء، في فاتورة المياه والكهرباء، خصوصا وأن سعر الدواء في مصر من أرخص أسعار الدواء في العالم.

وشدد، إن مصر لديها قاعدة دوائية عالية جدا، وهناك بعض التحديات، وهجمة شرسة على مصانع الأدوية، لكن مع ذلك فالدواء المصري بخير.