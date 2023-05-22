تفاصيل المؤتمر الصحفي لمحافظ جنوب سيناء ووزيرة البيئة.. صور

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تحظى بأعلى نسبة للتوافق البيئى، والتى أشاد بها العالم خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخCop 27.

وقد تحقق ذلك بفضل وجود رؤية واستراتيجية واضحة للدولة المصرية للتحول الأخضر والمحافظة على البيئة، وتكاتف كل أجهزة الدولة مع القطاع الخاص شركاء التنمية وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والتى من أهمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وكافة الوزارات والهيئات المصرية وعلى رأسها وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة ومركز تحديث الصناعة وغرفة المنشآت الفندقية.

واستعرض محافظ جنوب سيناء عدد من نجاحات تحول مدينة شرم الشيخ للطاقة الشمسية بإنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء أو محطات صغيرة محدودة القدرة بأسطح المباني والمنشآت بشرم الشيخ وهو ما مكننا من الوصول إلى إجمالى طاقة شمسية تتعدى 40 ميجاوات.

وأشار إلى قيام العديد من فنادق شرم الشيخ بإستخدام الطاقة الشمسية سواء من مبادرات وجهود ذاتية أو بدعم فنى وشراكة تمويلية من مشروع الخلايا الضوئية المتصلة بالشبكة الذى ينفذ من قبل مركز تحديث الصناعة وبالتعاون مع مرفق البيئة العالمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اعترافا بأهمية ومحورية دور مصر من خلال دعم شرم الشيخ.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنه قد تم تنفيذ محطة طاقة شمسية بمركز مؤتمرات شرم الشيخ بالشراكة مع وزارة الخارجية وتمويل الإتحاد الأوروبي ومحطة بمطار شرم الشيخ بشراكة مع وزارة الطيران ودعم من الحكومة اليابانية وكذلك مبنى محافظة جنوب سيناء الجديد كنموذج لمبنى أخضر ذكى رقمى يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية وقد تم تنفيذ ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه بصدد افتتاحة اليوم، كذلك الحديقة المركزية التى تحيط بهذا المبنى والذي قامت وزارة البيئة بدعمها بقيمة 45 مليون جنيه مكنتنا من توسيع المساحة الخضراء كل ذلك يعد بدايات ناجحة للتحول الكامل لاستخدام الطاقة الشمسية ونحن بصدد توقيع العديد من العقود للعمل بالطاقة الشمسية منها عدد من المدارس وجامعة الملك سلمان الدولية ومتحف شرم الشيخ كذلك المحميات الطبيعية ولافتًا المحافظ أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة تقف بقوة لاستدامة التحول الأخضر بشرم الشيخ لتكون النموذج للحفاظ على البيئة والأولى عالميًا كمدينة خضراء رقمية حاضنة للمؤتمرات الدولية وقبلة السياحة العالمية ورمز للسلام بالعالم.

من جانبها وجهت وزيرة البيئة الشكر لمحافظ جنوب سيناء كونه الشريك الرئيسى فى نجاح قصة شرم الشيخ لتصبح مدينة خضراء لدعمه مشروع نشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في شرم الشيخ.



أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التزام وزارة البيئة، أهمية العمل منذ عدة سنوات مع محافظة جنوب سيناء وتحت قيادة اللواء خالد فودة على تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، مشيرة إلى عدم توانى شركاء التنمية خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بدعم السفارة اليابانية من دعم مصر أثناء استضافة مصر لقمة المناخ.

ووجهت الشكر لشركاء العمل من الجهات المعنية من وزارة الكهرباء والطاقة وزارة التجارة والصناعة وزارة السياحة والآثار على كل الجهود التي بذلت كفريق عمل متكامل تحت قيادة سيادة المحافظ لإطلاق عدد من المبادرات العديدة من أهمها المحطات الشمسية فى مدينة شرم الشيخ، والتخلص من الأكياس البلاستيكية بالمدينة، وإدخال الأتوبيسات الكهربائية لأول مرة والتعاقد مع شركة متخصصة لإدارتها.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة البيئة وتم عقده اليوم الإثنين؛ لإلقاء الضوء على ما تم إنجازه من تنفيذ محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ونشر لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة على الأسطح داخل مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص حيث تم تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات تتعدى 40 ميجاوات.



واختتم المؤتمر بقيام وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء بتكريم عدد من الشركات العاملة فى مجال تركيب وحدات الطاقة الشمسية لتحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، كما تم تكريم عدد من الفنادق والمنتجعات التي تحولت للعمل بالطاقة الشمسية.

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