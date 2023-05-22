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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ جنوب سيناء: تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المدن والمراكز

افتتاح
افتتاح
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أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المدن والمراكز والاستفادة من التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطن ، وأشار فودة إلى أن مركز خدمات مصر يؤدى عدد كبير من الخدمات التي يطلبها المواطن في جميع القطاعات الخدمية اليومية وذلك بطريق سريعة ومبسطة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ويساهم في تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وقت.

حضر الافتتاح بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ وعدد من قيادات وزارة التخطيط و رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وأضاف المحافظ أن المبنى الجديد لمجلس المدينة صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة ، لافتاً إلى استمرار جهود المحافظة وجميع العاملين لأعمال التطوير والتحديث في جميع القطاعات خاصة في إطار استعداد شرم الشيخ لاستضافة عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية المهمة خلال الفترة المقبلة .

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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المستشار عمر مروان وزير العدل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية